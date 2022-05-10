"Підштовхне до істерики": Арестович зробив невтішний прогноз після ракетної атаки по Одесі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляє, що Росія почала використовувати під час обстрілів України застаріле ракетне озброєння, і попереджає про негативні суспільно-політичні наслідки продовження таких обстрілів для українців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Сім ракет в Одесу. Російська сторона застосовує зараз в основному ракети типу Х-22 (старий радянський виріб 60-х років, з імовірною круговою помилкою відхилення 200-300 метрів і дуже складною і небезпечною процедурою спорядження/застосування, там високотоксичне паливо) і "Кинджали" - сучасну гіперзвукову ракету з літаків Міг-31. Застосування одночасно найдавніших (і найнебезпечніших) і найсучасніших ракет показує, що у них пішла економія високоточних ракет", - зазначив він.

За словами Арестовича, це означає, що російська армія тепер матиме більше промахів і, відповідно, більше влучень у житлові квартали, але в той же час буде більше влучень у вибрані цілі "Кинжалами", без можливості ці гіперзвукові ракети перехопити.

"До чого я це пишу: поєднання точних влучень з одного боку і випадків руйнувань житлових кварталів, що почастішали, з іншого дасть медійну, а значить і психологічну картинку масового ракетного терору. Вона, у свою чергу, породить ефект нездатності ЗСУ протистояти противнику в цьому відношенні, і підштовхне істеричні зриви у суспільній свідомості", - вважає радник голови ОП.

На його думку, на таку негативну картину в суспільній свідомості "буде якісніше лягати інша зрада, якої навіть більше, ніж вистачає", і саме у створенні негативного фону, який має підірвати віру в перемогу України, і полягає розрахований ефект ракетної війни, а не тільки в тому, щоб вразити конкретну ціль.

"Це було в Німеччині під час масових бомбардувань, і в ірано-іракській "війні міст", і в ракетному терорі Ізраїлю в 1991 і 2006, і в ракетних стрільбах по азербайджанських містах в 2020", - додав Арестович.

Радник керівника президентського офісу закликав у зв'язку з цим не нехтувати повітряною тривогою, особливо тих, хто живе біля об'єктів критичної інфраструктури та/або військових об'єктів.

"Зрозуміло, що всі втомилися, і кількість наших, української сторони, помилок стає схожою на сніжний ком. Але технічно, істерики розганяються в психіці у вигляді страшних картинок, що переходять у слайди, на наступному етапі - у діафільми, а потім уже - у безперервний серіал. Так от тільки від людини залежить - чи крутить він цей фільм у голові добровільно або каже йому "ні". Просто не крутіть страшні картинки у своїй голові", - порадив він.

Як зазначив Арестович, на це ведеться і розрахунок супротивника, тому не варто думати, що війну виграє "тільки солдат на фронті": за його словами, кожному належить здобути перемогу в собі самому.

Нагадаємо, що ввечері 9 травня під ракетний удар потрапили склад, де загинула одна людина, та ТРЦ "Рів'єра" у передмісті Одеси. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, загалом госпіталізовано п'ять осіб, однак через масштабні пожежі с об'єкти було знищено.