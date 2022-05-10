"Подтолкнет к истерике": Арестович сделал неутешительный прогноз после ракетной атаки по Одессе

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что Россия начала использовать при обстрелах Украины устаревшее ракетное вооружение, и предупреждает о негативных общественно-политических последствиях продолжения таких обстрелов для украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Семь ракет в Одессу. Российская сторона применяет сейчас в основном ракеты типа Х-22 (старое советское изделие 60-х годов, с круговой вероятной ошибкой отклонения 200-300 метров и очень сложной и опасной процедурой снаряжения/применения, там высокотоксичное топливо) и "Кинжалы" - современную гиперзвуковую ракету с самолетов Миг-31. Применение одновременно самых древних (и опасных) и самых современных ракет, показывает, что у них пошла экономия высокоточных ракет", - указал он.

По словам Арестовича, это означает, что у российской армии теперь будет больше промахов и, соответственно, больше попаданий в жилые кварталы, но в то же время будет больше попаданий в выбранные цели "Кинжалами", без возможности эти гиперзвуковые ракеты перехватить.

"К чему я это пишу: сочетание точных попаданий с одной стороны и участившихся случаев разрушений жилых кварталов с другой даст медийную, а значит и психологическую картинку массового ракетного террора. Она, в свою очередь, породит эффект неспособности ЗСУ противостоять противнику в этом отношении, и подтолкнет истерические срывы в общественном сознании", - считает советник главы ОП.

По его мнению, на такую негативную картину в общественном сознании "будет качественнее ложится прочая зрада, которой даже больше, чем хватает", и именно в создании негативного фона, который должен подорвать веру в победу Украины, и состоит рассчитанный эффект ракетной войны, а не только в том, чтобы поразить конкретные цели.

"Это было в Германии во время массовых бомбежек, и в ирано-иракскую "войну городов", и в ракетном терроре Израиля в 1991 и 2006, и ракетных стрельбах по азербайджанским городам в 2020", - добавил Арестович.

Советник руководителя президентского офиса призвал в этой связи не пренебрегайть воздушной тревогой, особенно тех, кто живет возле объектов критической инфраструктуры и/или военных объектов.

"Понятно, что все устали, и количество наших, украинской стороны, ошибок становится похожим на снежный ком. Но технически, истерики разгоняются в психике в виде страшных картинок, переходящих в слайды, на следующем этапе - в диафильмы, а потом уже - в непрерывный сериал. Так вот только от человека зависит - крутит ли он этот фильм в голове добровольно или говорит ему "нет". Просто не крутите страшные картинки в своей голове", - посоветовал он.

Как указал Арестович, на это ведется и расчет противника, потому не стоит думать, что войну выиграет "только солдат на фронте": по его словам, каждому предстоит одержать победу внутри себя самого.

Напомним, что вечером 9 мая под ракетный удар попали склад, где погиб один человек, и ТРЦ "Ривьера" в пригороде Одессы. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, всего госпитализировано пять человек, однако в ходе масштабных пожаров сами объекты были уничтожены.