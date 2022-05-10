В результате обстрела одесского ТРЦ и склада есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

В результате попадания ракеты в торговый центр при ракетном обстреле Одессы 9 мая один человек погиб и пять доставлены в больницы с ранениями. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Рашисты снова ударили по Одессе с применением авиации. 7️ ракет было выпущено по городу. Однако резервы ракет у врага, очевидно, на исходе, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось поразить "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления", - сказано в нем.

При этом Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщает, что площадь пожара на складе в Суворовском районе составила 1200 квадратных метров. Погиб один человек и два были госпитализированы. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 35 спасателей. Отмечается, что масштабы разрушений и ущерба пока лишь устанавливаются.

В то же время площадь пожара в торговом центре в селе Фонтанка, по данным ведомства, составила 1000 квадратных метров. Там пострадало три человека. К ликвидации последствий ГСЧС привлекала 10 единиц техники и 53 спасателей.

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В свою очередь, на странице расположенного в Фонтанке торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Instagram в ночь на 10 мая пользователи массово принялись писать слова сожаления о его уничтожении. Однако сам ТРЦ ни здесь, ни на своем сайте пока никак не комментирует произошедшее.

Торговый центр Riviera Shopping City располагался при въезде в село со стороны Одессы. Он был открыт в 2009 году, имел площадь 82 тысячи квадратных метров, включая 67 тысяч квадратных метров торговой площади. Всего в ТРЦ Riviera было 190 магазинов, включая, Zara, GAP, H&M, Bershka, Decathlon, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Marks & Spencer, NYX, Tezenis, Leroy Merlin и другие. Основную площадь занимал единственный в области гипермаркет "Ашан".

При этом на месте пожара на складе утром 10 мая уже побывал мэр Одессы Геннадий Труханов, подчеркнув, что никаких складов оружия и боеприпасов там не было. Также градоначальник сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Пресс-служба мэрии Одессы также опубликовала и утренние фотографии с места событий.

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Напомним также, что еще 20 марта в результате российского ракетного обстрела и последующего пожара был уничтожен крупный ТРЦ Retroville на жилмассиве Виноградарь в Киеве, в том числе полностью выгорело 12-этажное офисное здание, построенное по центру комплекса, а пристройка к зданию ТРЦ со спортивным клубом Sport Life оказалась разрушена до основания. Официально сообщалось о восьми погибших.

При этом вскоре стало известно, что удар был нанесен после появления в сети видео с военной техникой у ТРЦ. За размещение в Сети видео с перемещением двух самоходных артиллерийских установок был задержан житель соседней новостройки.