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В Одессе загорелся торговый центр в результате ракетного обстрела
Вечером 9 мая после 22:00 Одесса была обстреляна ракетами. В результате в городе начался пожар в одном из торговых центров.
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Об этом сообщает "Суспільне.Одеса".
Пока информации о погибших и раненых не поступало.
Перед появлением информации о пожаре, Оперативное командование "Юг" сообщила о ракетной атаке на город.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее стало известно, что в результате обстрела ракетами туристического объекта вечером 9 мая в Одесской области были госпитализированы два человека.