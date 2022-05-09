В Одессе загорелся торговый центр в результате ракетного обстрела

Вечером 9 мая после 22:00 Одесса была обстреляна ракетами. В результате в городе начался пожар в одном из торговых центров.

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Об этом сообщает "Суспільне.Одеса".

Пока информации о погибших и раненых не поступало.

Перед появлением информации о пожаре, Оперативное командование "Юг" сообщила о ракетной атаке на город.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ракетами туристического объекта вечером 9 мая в Одесской области были госпитализированы два человека.