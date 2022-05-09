Российские оккупанты ударили по Одесской области тремя ракетами "Кинжал"

В результате ракетного удара, который произошел вечером 9 мая, есть пострадавшие и разрушены здания.

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Российский самолет стратегической авиации Ту-22 выпустил по объектам в регионе три ракеты типа "Кинжал". Об этом сообщили в оперативном командовании Юг, передает УНИАН.

Снаряды разрушили пять зданий, которые являются объектами туристической инфраструктуры. В результате обстрела начался пожар, который, по состоянию на 21:00, ликвидирован.

Также сообщается о двух пострадавших - их доставили в больницу. Еще из-под завалов спасатели достали собаку, разбор руин продолжается.

Напомним, что утром 9 мая по Одесской области был нанесен удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион", который находится на территории Крыма.