Російські окупанти вдарили по Одеській області трьома ракетами "Кінжал"

Внаслідок ракетного удару, що стався увечері 9 травня, є постраждалі та зруйновані будівлі.

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Російський літак стратегічної авіації Ту-22 випустив по об'єктах у регіоні три ракети типу "Кинжал". Про це повідомили в оперативному командуванні Південь, повідомляє УНІАН.

Снаряди зруйнували п'ять будівель, що є об'єктами туристичної інфраструктури. В результаті обстрілу почалася пожежа, яку станом на 21:00 ліквідовано.

Також повідомляється про двох постраждалих – їх доправили до лікарні. Ще з-під завалів рятувальники дістали собаку, розбір руїн продовжується.

Нагадаємо, що вранці 9 травня по Одеській області було завдано удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон", який знаходиться на території Криму.