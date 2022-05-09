Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські окупанти вдарили по Одеській області трьома ракетами "Кінжал"

Російські окупанти вдарили по Одеській області трьома ракетами "Кінжал"

Внаслідок ракетного удару, що стався увечері 9 травня, є постраждалі та зруйновані будівлі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Російський літак стратегічної авіації Ту-22 випустив по об'єктах у регіоні три ракети типу "Кинжал". Про це повідомили в оперативному командуванні Південь, повідомляє УНІАН.

Снаряди зруйнували п'ять будівель, що є об'єктами туристичної інфраструктури. В результаті обстрілу почалася пожежа, яку станом на 21:00 ліквідовано.

Також повідомляється про двох постраждалих – їх доправили до лікарні. Ще з-під завалів рятувальники дістали собаку, розбір руїн продовжується.

Нагадаємо, що вранці 9 травня по Одеській області було завдано удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон", який знаходиться на території Криму.