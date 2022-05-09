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Російські окупанти вдарили по Одеській області трьома ракетами "Кінжал"
Внаслідок ракетного удару, що стався увечері 9 травня, є постраждалі та зруйновані будівлі.
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Російський літак стратегічної авіації Ту-22 випустив по об'єктах у регіоні три ракети типу "Кинжал". Про це повідомили в оперативному командуванні Південь, повідомляє УНІАН.
Снаряди зруйнували п'ять будівель, що є об'єктами туристичної інфраструктури. В результаті обстрілу почалася пожежа, яку станом на 21:00 ліквідовано.
Також повідомляється про двох постраждалих – їх доправили до лікарні. Ще з-під завалів рятувальники дістали собаку, розбір руїн продовжується.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що вранці 9 травня по Одеській області було завдано удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон", який знаходиться на території Криму.