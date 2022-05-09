Армия РФ обстреляла Одесскую область четырьмя ракетами

По Одесской области 9 мая был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион", который находится на территории Крыма.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны", — говорится в сообщении.

Напомним, на побережье Одессы в воскресенье, 8 мая, прогремело несколько мощных взрывов. Одна из ракет упала недалеко от побережья Черного моря в черте городской застройки.

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая российские военные продолжали активно наносить ракетные удары по Одесской области. Две ракеты сбиты ПВО, еще 6 ударили по разным объектам в регионе.

Перед этим, 7 мая, враг запустил 6 ракет по Одесской области. 4 ракеты попали в гражданское предприятие в жилом районе, еще 2 – в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу.