По Одесской области нанесли удар 4 крылатыми ракетами

ОК "Юг" сообщает, что 7 апреля враг запустил 4 ракеты по Одесской области, передает пресс-служба городского совета.

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Под удар попали объекты инфраструктуры на территории региона. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Горсовет призывает жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не паниковать.

"Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным силам и Силам обороны выполнять свои задачи", - добавили в пресс-службе.

Ранее, утром 7 мая, оккупационные войска Российской Федерации запустили сразу две ракеты по Украине. Одну по городу Карловка Полтавской области, вторую – по Харьковской области. В ночь с 5 на 6 мая российская армия дважды открывала огонь по жилому массиву Северная Салтовка в Харькове. В результате обстрелов за сутки в Харькове погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.