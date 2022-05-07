По Одещині нанесли удар 4 крилатими ракетами

ОК "Південь" повідомляє, що 7 квітня ворог запустив 4 ракети по Одеській області, передає пресслужба міської ради.

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Під удар потрапили об'єкти інфраструктури на території регіону. Постраждалих, за попередніми даними, немає

В мережі вже з'явилися фото наслідків удару. В небо над Одесою піднявся чорний дим.

Над Одесою видно чорний дим. Фото: "Суспільне"

Міськрада закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не панікувати.

"Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтеся паніці, не заважайте Збройним силам і Силам оборони виконувати свої завдання", - додали в пресслужбі.

Раніше, вранці 7 травня, окупаційні війська Російської Федерації запустили одразу дві ракети по Україні. Одну по місту Карлівка Полтавської області, другу — по Харківській області. В ніч із 5 на 6 травня, російська армія двічі відкривала вогонь по житловому масиву Північна Салтівка у Харкові. Внаслідок обстрілів за добу в Харкові загинули двоє людей, ще вісім людей отримали поранення.