Власти предупредили о срыве купального сезона в Одессе: мины и на пляжах, и в море

Власти Одесской области предупреждают, что от купания в море в нынешнем году гражданам, по всей видимости, придется отказаться из-за того, что побережье было заминировано во избежание высадки российского военного десанта, равно как и в самом море также плавают мины.

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Как отметил накануне в эфире общенационального телемарафона спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, на разминирование пляжей понадобится длительное время.

"Пляжи заминированы. Будет победа – будет проведена работа по разминированию акватории Черного моря и пляжей. Тогда будем отдыхать", — заявил он, добавив, что побережье и вовсе могут оградить.

По словам Братчука, безопасность людей должна быть прежде всего, потому курортный сезон, "мягко говоря, под угрозой", и явно не будет проходить в том виде, к которому люди привыкли. Он указал, что, хотя граждан и призывают не передвигаться по приморским пляжам, есть вероятность того, что они все равно будут пытаться позагорать или покупаться в море.

"Вчера обезвреживали морскую мину в нашей акватории, и были такие факты, что мины приносило на наши одесские пляжи. Причем это мины, которые россияне разбросали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук разбросали. Они не знают, где они, ну, и мы не знаем, где может прибить к берегу", — заявил он.

Напомним, что опасность в Одесской области сейчас представляет, в частности, район Затоки с многокилометровыми песчаными пляжами, где расположен мост, связывавший две части региона, разделенные Днестровским лиманом. Российские войска с 26 апреля уже трижды наносили ракетные удары по объекту, расположенному непосредственно у курортной зоны на косе, отделяющей лиман от Черного моря. Известно, что движение по автомобильно-железнодорожному мосту закрыто, однако степень его разрушения после трех обстрелов публично не разглашается.