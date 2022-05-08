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За ночь армия РФ нанесла восемь ракетных ударов по Одесской области

За ночь армия РФ нанесла восемь ракетных ударов по Одесской области

В ночь с 7 на 8 мая российские военные продолжал активно наносить ракетные удары по Одесской области. Две ракеты сбиты ПВО, еще 6 ударили по разным объектам в регионе. Об этом сообщает в сводке ОК "Юг", передает Одесский городской совет.

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В результате ракетного удара повреждены частные дома, объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие среди местных жителей.

В то же время украинские защитники предотвратили высадку и морского десанта на остров.

"Враг пытался сделать это 3 скоростными катерами. После попадания и повреждения одного из катеров, 2 других, под угрозой Байрактаров ушлись от острова подальше в море", — рассказали в ОК "Юг".

Ранее, 7 мая, враг запустил 6 ракет по Одесской области. 4 ракеты попали в гражданское предприятие в жилом районе, еще 2 – в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу. 

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не публиковать фото и видео с мест ракетных ударов.

Автор:
Вита Молодан