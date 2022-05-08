За ніч армія РФ завдала вісім ракетних ударів по Одеській області

У ніч із 7 на 8 травня російські військові продовжували активно завдавати ракетних ударів по Одеській області. Дві ракети збиті ППО, ще 6 ударили по різних об'єктах у регіоні. Про це повідомляє у зведенні ОК "Південь", передає Одеська міська рада.

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Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

Водночас українські захисники запобігли висадці та морському десанту на острів.

"Ворог намагався зробити це 3 швидкісними катерами. Після влучення та пошкодження одного з катерів, 2 інших, під загрозою Байрактарів пішли від острова подалі в море", - розповіли в ОК "Південь".

Раніше, 7 травня, ворог запустив 6 ракет на Одещині. 4 ракети потрапили до цивільного підприємства у житловому районі, ще 2 – до раніше зруйнованої злітно-посадкової смуги.

У свою чергу, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не публікувати фото та відео з місць ракетних ударів.