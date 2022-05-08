В Одессе раздались взрывы: Россия нанесла ракетный удар

На побережье Одессы в воскресенье, 8 мая, прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщает “Думская”.

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По предварительным данным, как минимум одну ракету удалось сбить. Она упала недалеко от побережья Черного моря в черте городской застройки.

Несколько ракет попали в объекты на берегу. В результате пострадала гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая российские военные продолжали активно наносить ракетные удары по Одесской области. Две ракеты сбиты ПВО, еще 6 ударили по разным объектам в регионе.

Перед этим, 7 мая, враг запустил 6 ракет по Одесской области. 4 ракеты попали в гражданское предприятие в жилом районе, еще 2 – в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу

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