В Одесі пролунали вибухи: Росія завдала ракетного удару (ВІДЕО)

На узбережжі Одеси в неділю, 8 травня, прогриміло кілька сильних вибухів. Про це повідомляє "Думська".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За попередніми даними, щонайменше одну ракету вдалося збити. Вона впала неподалік узбережжя Чорного моря в межах міської забудови.

Декілька ракет потрапили в об'єкти на березі. Внаслідок цього постраждала громадянська інфраструктура. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч із 7 на 8 травня російські військові продовжували активно завдавати ракетних ударів по Одеській області. Дві ракети збиті ППО, ще 6 ударили по різних об'єктах у регіоні.

Перед цим, 7 травня, ворог запустив 6 ракет на Одещині. 4 ракети потрапили до цивільного підприємства у житловому районі, ще 2 – до раніше зруйнованої злітно-посадкової смуги.