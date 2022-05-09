Армія РФ обстріляла Одеську область чотирма ракетами

На Одещині 9 травня було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон", що знаходиться на території Криму.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує знищувати об'єкти інфраструктури області та чинити психологічний тиск на цивільне населення. Дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильні та обережні", — йдеться у повідомленні.

На узбережжі Одеси в неділю, 8 травня, прогриміло кілька сильних вибухів. Постраждала громадянська інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч із 7 на 8 травня російські військові продовжували активно завдавати ракетних ударів по Одеській області. Дві ракети збиті ППО, ще 6 ударили по різних об'єктах у регіоні.

Перед цим, 7 травня, ворог запустив 6 ракет на Одещині. 4 ракети потрапили до цивільного підприємства у житловому районі, ще 2 – до раніше зруйнованої злітно-посадкової смуги.