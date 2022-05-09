В Одесі спалахнув торговий центр внаслідок ракетного обстрілу

Увечері 9 травня близько 22:35 Одеса була обстріляна ракетами. В результаті в місті почалася пожежа в одному із торгових центрів.

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Про це повідомляють "Суспільне.Одеса" та "Думська" .

Одна з ракет потрапила до великого торгового центру. Там почалася пожежа.

За останніми даними, постраждали 6 людей.

Перед появою інформації про пожежу Оперативне командування "Південь" повідомило про ракетну атаку на місто.

Раніше 9 травня ввечері стало відомо про іншу ракетну атаку на Одещині. Було пошкоджено об'єкт туристичної інфраструктури і двох людей було госпіталізовано .