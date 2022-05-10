Внаслідок обстрілу одеського ТРЦ та складу є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок влучення ракети в торговий центр при ракетному обстрілі Одеси 9 травня одна людина загинула і п'ятьох доставлено до лікарень з пораненнями. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

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"Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7️ ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - сказано у ньому.

При цьому Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомляє, що площа пожежі на складах в Суворовському районі становить 1200 квадратних метрів. Загинула одна людина і дві були госпіталізовані. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 35 рятувальників. Зазначається, що масштаби руйнувань та збитків поки що лише встановлюються.

Водночас площа пожежі у торговому центрі в селі Фонтанка, за даними відомства, становила 1000 квадратних метрів. Там постраждали троє людей. До ліквідації наслідків ДСНС залучало 10 одиниць техніки та 53 рятувальники.

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У свою чергу, на сторінці розташованого у Фонтанці торгово-розважального центру "Рів'єра" в Instagram у ніч на 10 травня користувачі масово взялися писати слова жалю про його знищення. Проте сам ТРЦ ні тут, ні на своєму сайті поки що ніяк не коментує те, що сталося.

Торговий центр Riviera Shopping City розташовувався при в'їзді в село з боку Одеси. Він був відкритий у 2009 році, мав площу 82 тисячі квадратних метрів, включаючи 67 тисяч квадратних метрів торгової площі. Всього в ТРЦ Riviera було 190 магазинів, включаючи Zara, GAP, H&M, Bershka, Decathlon, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Marks & Spencer, NYX, Tezenis, Leroy Merlin та інші. Основну площу займав єдиний в області гіпермаркет "Ашан".

При цьому на місці пожежі на складі вранці 10 травня вже побував мер Одеси Геннадій Труханов, наголосивши, що жодних складів зброї та боєприпасів там не було. Також градоначальник повідомив, що постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості. Прес-служба мерії Одеси також опублікувала ранкові фотографії з місця події.

Нагадаємо також, що ще 20 березня в результаті російського ракетного обстрілу та подальшої пожежі було знищено великий ТРЦ Retroville на житловому масиві Виноградар у Києві, у тому числі повністю вигоріла 12-поверхова офісна будівля, побудована по центру комплексу, а прибудова до будівлі ТРЦ зі спортивним клубом Sport Life виявилася зруйнованою вщент. Офіційно повідомлялося про вісім загиблих.

При цьому незабаром стало відомо, що удару було завдано після появи в мережі відео з військовою технікою біля ТРЦ. За розміщення в Мережі відео з переміщенням двох самохідних артилерійських установок було затримано мешканця сусідньої новобудови.