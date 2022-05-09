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"Отбой ядерной войны": Арестович назвал ключевую фразу в речи Путина
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что речь "старого, больного, насмерть перепуганного человечешки" нас сегодняшнем "победном" параде в Москве – это по факту "отбой ядерной войны".
Об этом советник главы ОП написал в социальных сетях.
Арестович назвал ключевую фразу в речи лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина на параде 9 мая.
По его мнению, ей стала фраза "недопустимость глобальной войны".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Путина в его речи — "недопустимость глобальной войны". Старик, больной, до смерти испуганный человечек. Путин — владелец империи, встретился, наконец-то с Путиным, таскавшим чемодан сильным мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной", — написал Арестович.
Напомним, в своей речи Путин не объявил ни мобилизации, ни официальной войны, но повторил пропагандистский тезис, что НАТО планировало напасть на РФ.
Также, обращаясь к армии оккупантов, Путин впал в старческий маразм и заявил, что они "сражаются на своей земле", забывая, что российская армия вторглась на территорию суверенной Украины.