"Отбой ядерной войны": Арестович назвал ключевую фразу в речи Путина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что речь "старого, больного, насмерть перепуганного человечешки" нас сегодняшнем "победном" параде в Москве – это по факту "отбой ядерной войны".

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Об этом советник главы ОП написал в социальных сетях.

Арестович назвал ключевую фразу в речи лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина на параде 9 мая.

По его мнению, ей стала фраза "недопустимость глобальной войны".

"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Путина в его речи — "недопустимость глобальной войны". Старик, больной, до смерти испуганный человечек. Путин — владелец империи, встретился, наконец-то с Путиным, таскавшим чемодан сильным мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной", — написал Арестович.

Напомним, в своей речи Путин не объявил ни мобилизации, ни официальной войны, но повторил пропагандистский тезис, что НАТО планировало напасть на РФ.

Также, обращаясь к армии оккупантов, Путин впал в старческий маразм и заявил, что они "сражаются на своей земле", забывая, что российская армия вторглась на территорию суверенной Украины.