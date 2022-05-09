"Пропагандистское шоу": МИД Украины обратился к мировому сообществу из-за парада в Москве

Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом воспринимать празднование Дня Победы 9 мая в России не более чем, как пропаганду.

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Об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

"Мы призываем международное сообщество воспринимать российские празднования 9 мая такими, какие они есть: пропагандистскими шоу, не имеющими ничего общего с памятью о Второй мировой войне", - говорится в заявлении.

We call on the int’l community to take Russia’s May 9th celebrations for what they are: propaganda shows having nothing to do with WWII commemoration.



Who marches through Red Square today? ▶️#ArmUkraineNow #WeRememberTheFact pic.twitter.com/pWxpjjmgTD — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 9, 2022

Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин вылез из своего бункера и выступил на параде к 9 мая. Вопреки прогнозам, Путин ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Также Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать Россию и у них были совершенно другие планы и якобы альянс хотел напасть на РФ.