"Пропагандистське шоу": МЗС України звернулося до світової спільноти через парад у Москві

Міністерство закордонних справ України звернулося до світової спільноти із закликом сприймати святкування Дня Перемоги 9 травня в Росії не більше, ніж пропаганду.

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Про це йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство сприймати російські святкування 9 травня такими, якими вони є: пропагандистськими шоу, які не мають нічого спільного з пам'яттю про Другу світову війну", - йдеться у заяві.

We call on the int’l community to take Russia’s May 9th celebrations for what they are: propaganda shows having nothing to do with WWII commemoration.



Who marches through Red Square today? ▶️#ArmUkraineNow #WeRememberTheFact pic.twitter.com/pWxpjjmgTD — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 9, 2022

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін виліз зі свого бункера та виступив на параді до 9 травня. Попри прогнози, Путін ні війну Україні не оголосив, ні мобілізацію. Також Путін заявив, що країни НАТО не захотіли почути Росію, і вони мали зовсім інші плани і нібито альянс хотів напасти на РФ.