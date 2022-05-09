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"Пропагандистське шоу": МЗС України звернулося до світової спільноти через парад у Москві
Міністерство закордонних справ України звернулося до світової спільноти із закликом сприймати святкування Дня Перемоги 9 травня в Росії не більше, ніж пропаганду.
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Про це йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.
"Ми закликаємо міжнародне співтовариство сприймати російські святкування 9 травня такими, якими вони є: пропагандистськими шоу, які не мають нічого спільного з пам'яттю про Другу світову війну", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін виліз зі свого бункера та виступив на параді до 9 травня. Попри прогнози, Путін ні війну Україні не оголосив, ні мобілізацію. Також Путін заявив, що країни НАТО не захотіли почути Росію, і вони мали зовсім інші плани і нібито альянс хотів напасти на РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал