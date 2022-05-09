"Відбій ядерної війни": Арестович назвав ключову фразу у промові Путіна

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що промова "старого, хворого, до смерті переляканого чоловічка" нас сьогоднішньому "переможному" параді в Москві - це за фактом "відбій ядерної війни".

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Про це радник голови ОП написав в соціальних мережах.

Арестович назвав ключову фразу у промові лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна на параді 9 травня.

На його думку, нею стала фраза "неприпустимість світової війни".

"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Путіна в його промові - "неприпустимість глобальної війни". Старий, хворий, до смерті зляканий чоловічок. Путін - власник імперії, зустрівся, нарешті з Путіним, що тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою ", - написав Арестович.

Нагадаємо, у своїй промові Путін не оголосив ні мобілізації, ні офіційної війни, але повторив пропагандистську тезу, що НАТО планувало напасти на РФ.

Також, звертаючись до армії окупантів, Путін впав у старечий маразм і заявив, що вони "борються на своїй землі", забуваючи, що російська армія вторглася на територію суверенної України.