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Оккупанты пытаются не допустить продвижение украинских войск в направлении госграницы в Харьковской области, - Генштаб
Наибольшая активность российских оккупантов наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. В частности, враг сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских войск в направлении государственной границы в Харьковской области.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
По информации Генштаба, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
"Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, на Изюмском направлении российские военные сосредотачивают основные усилия на нанесении огневого поражения украинским подразделениям в определенном районе. В Донецком направлении оккупанты продолжают наступательные действия с целью взятия под полный контроль город Рубежное, Лиман и Северодонецк.
"Не прекращает штурмовых действий на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии. В городе Мариуполь враг блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары", - добавили в Генштабе.
За прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены четыре БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ был уничтожен один вертолет Ми-24.
На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ за минувшие сутки отбили 12 атак врага, уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника.
Напомним, советник руководителя офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ.
В то же время, президент Владимир Зеленский просит не ожидать от Вооруженных сил еженедельных и ежедневных побед на поле боя.