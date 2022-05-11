Военная разведка США считает, что война в Украине зашла в тупик

Военная разведка США считает, что ни одна из сторон войны в Украине не побеждает на поле боя, и ситуация зашла в тупик.

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Об этом сообщает Sky News.

"Русские не побеждают, и украинцы не побеждают, и мы здесь в некотором тупике", — цитирует издание главу Разведывательного управления Министерства обороны США Скотта Беррьера.

Он добавил, что во время военного конфликта было убито от 8 до 10 российских генералов. Украина утверждает, что это число ближе к 12.

По словам Беррьера, война унесла тысячи жизней мирных жителей, заставила миллионы украинцев бежать и превратила города в руины.

В то же время стране-агрессору особенно нечего "показать, кроме полосы территории на юге и незначительных завоеваний на востоке".

Напомним, по данным разведки США, Путин готовится к затяжному конфликту и его цели простираются далеко за пределы Донбасса. Помимо захвата Донецкой и Луганской областей и взятия под контроля Херсона, российские войска потенциально захотят продлить сухопутный мост в Приднестровье.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он заявил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.

По мнению советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ.