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Военная разведка США считает, что война в Украине зашла в тупик
Военная разведка США считает, что ни одна из сторон войны в Украине не побеждает на поле боя, и ситуация зашла в тупик.
Об этом сообщает Sky News.
"Русские не побеждают, и украинцы не побеждают, и мы здесь в некотором тупике", — цитирует издание главу Разведывательного управления Министерства обороны США Скотта Беррьера.
Он добавил, что во время военного конфликта было убито от 8 до 10 российских генералов. Украина утверждает, что это число ближе к 12.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам Беррьера, война унесла тысячи жизней мирных жителей, заставила миллионы украинцев бежать и превратила города в руины.
В то же время стране-агрессору особенно нечего "показать, кроме полосы территории на юге и незначительных завоеваний на востоке".
Напомним, по данным разведки США, Путин готовится к затяжному конфликту и его цели простираются далеко за пределы Донбасса. Помимо захвата Донецкой и Луганской областей и взятия под контроля Херсона, российские войска потенциально захотят продлить сухопутный мост в Приднестровье.
Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он заявил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.
По мнению советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ.