В Украине погибло от восьми до десяти российских генералов, - Минобороны США

В США считают, что это необычно большое количество погибших генералов для современной армии, которое намного превышает число американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.

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С момента вторжения российских войск в Украину убито от восьми до десяти российских генералов. Об этом сенатскому комитету по вооруженным силам заявил глава разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер, передает CNN.

Некоторые официальные лица США объясняют эту нетипично высокую цифру отчасти разведывательной поддержкой, оказываемой Соединенными Штатами, в то время как другие полагают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать в зоне конфликта гораздо более наступательно, чем обычно ожидается, чтобы мотивировать свои войска.

"Тот факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит вам о том, что эти генералы должны идти вперед, чтобы обеспечить выполнение своих приказов?" — спросил сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон.

"Да", — сказал глава DIA генерал-лейтенант Скотт Берриер.

В целом Беррье отметил, что Украина лучше подготовлена ​​к тому, чтобы выставить в конфликте мотивированных солдат, даже несмотря на то, что ее вооруженные силы намного меньше, чем силы России.

Напомним, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.