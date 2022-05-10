В Україні загинуло від восьми до десяти російських генералів, - Міноборони США

У США вважають, що це надзвичайно велика кількість загиблих генералів для сучасної армії, яка набагато перевищує кількість американських генералів, які загинули за 20 років конфлікту в Афганістані.

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З моменту вторгнення російських військ в Україну вбито від восьми до десяти російських генералів. Про це сенатському комітету із збройних сил заявив голова розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр, передає CNN.

Деякі офіційні особи США пояснюють цю нетипово високу цифру частково розвідувальною підтримкою, що надається Сполученими Штатами, тоді як інші вважають, що це пов'язано з тим, що російські генерали змушені діяти в зоні конфлікту набагато наступальніше, ніж зазвичай очікується, щоб мотивувати свої війська.

"Той факт, що Росія втрачає всіх цих генералів, говорить вам про те, що ці генерали повинні йти вперед, щоб забезпечити виконання своїх наказів?" — спитав сенатор Республіканської партії від штату Арканзас Том Коттон.

"Так", - сказав глава DIA генерал-лейтенант Скотт Беррієр.

Загалом Берр'є зазначив, що Україна краще підготовлена ​​до того, щоб виставити у конфлікті мотивованих солдатів, навіть незважаючи на те, що її збройні сили набагато менші, ніж сили Росії.

Нагадаємо, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.