ЗСУ відбили 9 атак ворога на Луганщині та знищили 4 ворожих безпілотники

Українські військові 11 травня відбили 9 атак ворога в Луганській області та знищили 4 ворожих безпілотники типу “Орлан-10”. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Основним із поточних завдань росіян залишається встановлення повного контролю над Рубіжним. Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території Росії у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку. У той же час на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів та одна зенітна установка противника", - написав Гайдай.

Також за його словами, 11 травня підрозділи ППО збили чотири ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російські війська на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах. Як зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, основним їхнім завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лимана та Сєверодонецька.