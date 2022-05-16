"Можуть віддати свої території": Подоляк відповів на пропозицію Заходу дати можливість зберегти обличчя Путіну

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на статтю у виданні Politico у якій йдеться, що Захід має намір "зберегти Росії обличчя" у конфлікті з Україною для уникнення економічних проблем та зростання військової напруги.

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Про це він написав у Twitter.

"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі та Маріуполя? Дивовижна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їх виборців", - написав Подоляк.

Зазначимо, у виданні Politico вийшла стаття про те, що Захід стурбований тим, що може статися, якщо Україна справді зможе перемогти Росію.

На Заході помітили невдачі Росії у війні з Україною, а також рух Швеції та Фінляндії до НАТО, та витіснення російських військ із Харківської області.

"Одне з побоювань полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, зробити її ще більш непередбачуваною та зробити нормалізацію енергетичних зв'язків ще більш недосяжною", - пише Politico

Тепер деякі політики на Заході виступають за вирішення конфлікту "зі збереженням обличчя Москві", навіть якщо це коштуватиме Україні частини територій.

Зокрема, лідери Франції, Німеччини та Італії заговорили про важливість припинення вогню та мирної угоди якраз у той момент, коли Україна змінила перебіг подій на фронті.

Крім того, на Заході бояться, що військовий поступ України підвищить ризик ядерної ескалації.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти путіну "зберегти обличчя".

Також Зеленський не думає, що російському президенту Володимиру Путіну вдасться зберегти обличчя в майбутньому, проте вважає, що росіянам потрібно постаратися зберегти свою державу та історію.

Зазначимо, що Збройні сили України активно підтримують міжнародні партнери, передаючи їй сучасну зброю, таким чином цілком імовірно, що до кінця літа українська армія спробує вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.