Украина сама деблокирует Черное море, если получит систему MLRS, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря.

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Подоляк подчеркнул, что из-за блокировки Россией украинских портов мир может столкнуться с голодом, поскольку 1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Об этом он написал в Twitter.

"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с РФ и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", - написал он.

Подоляк отметил, что Украина предлагает не торговаться со страной-агрессором, а договориться о передаче Украине MLRS-систем для деблокирования Черного моря.

"Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - заявил Подоляк.

Напомним, что Зеленский рассказал, сколько зерна россияне заблокировали в портах Украины.