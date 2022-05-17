Война в Украине может спровоцировать "апокалиптический" рост цен на продовольствие

Мировые цены на продовольствие растут большими темпами за последние 30 лет, а в ближайшее время ситуация только усугубится.

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Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли выразил обеспокоенность дальнейшего роста цен на продукты питания, если Украина не сможет отгружать пшеницу и масла со своих складов из-за российской блокады. Об этом передает The Telegraph.

Он отметил, что за последние 30 лет мировые цены растут самыми быстрыми темпами, вызывая "очень большой шок".

"Это серьезное беспокойство. Это не просто серьезная проблема для нашей страны, это серьезная проблема для развивающегося мира. Я ни в коем случае не военный стратег, но все, что можно сделать, чтобы помочь Украине разблокировать поставки продовольствия, было бы огромным вкладом", — отметил чиновник.

Ожидается, что в ближайшие месяцы потрясение только усилится, а до конца года Британию может ожидать двузначная инфляция.

Напомним, что генсек ООН лоббирует ослабление антироссийский санкций в обмен на открытие украинских портов.