До конца сезона за границу поставят 47 млн тонн украинского зерна, - УЗА

До 24 февраля Украина имела рекордные показатели экспорта зерна – 43 млн тонн. После начала полномасштабного вторжения и блокировки портов аграрии могут экспортировать максимально 1,5 млн тонн зерна ежемесячно. Таким образом, к концу сезона за границу поставят 47 млн тонн украинского зерна.

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Об этом рассказал глава "Украинской Зерновой Ассоциации" Николай Горбачев в интервью НВ .

"За эти два месяца, скажем, мы экспортируем, 3 млн тонн, еще 1 млн тонн мы уже отправили на внешние рынки. То есть к 1 июля мы поставим около 47 млн тонн из запланированных 70 млн тонн", — сказал Горбачев.

В целом экспорт снизился в шесть раз.

Николай Горбачев добавил, что альтернативные варианты экспорта, над которыми Украина работает вместе с Польшей и странами Балтии, не позволят существенно увеличить экспорт.

"В лучшем случае мы будем экспортировать 2 млн тонн ежемесячно", — прогнозирует он.

Напомним, что россияне продают зерно, которое раньше украли из украинских элеваторов, выдавая его за свое.