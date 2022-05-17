До кінця сезону за кордон поставлять 47 млн тон українського зерна, - УЗА

До 24 лютого Україна мала рекордні показники експорту зерна - 43 млн тон. Після початку повномасштабного вторгнення і блокування портів аграрії можуть експортувати максимально 1,5 млн тон зерна щомісячно. Таким чином до кінця сезону за кордон поставлять 47 млн тон українського зерна.

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Про це розповів голова "Української Зернової Асоціації" Микола Горбачьов в інтерв'ю НВ.

"За ці два місяці, скажімо, ми експортуємо, 3 млн тон, ще 1 млн тон ми вже відправили на зовнішні ринки. Тобто до 1 липня ми поставимо десь 47 млн тон із запланованих 70 млн тон", — сказав Горбачьов.

Загалом експорт знизився в шість разів.

Микола Горбачьов додав, що альтернативні варіанти експорту, над якими Україна працює разом із Польщею та країнами Балтії, не дозволять суттєво збільшити експорт.

"У кращому разі ми експортуватимемо 2 млн тон щомісяця", — прогнозує він.

Нагадаємо, що росіяни продають зерно, яке раніше вкрали із українських елеваторів, видаючи його за своє.