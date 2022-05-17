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До кінця сезону за кордон поставлять 47 млн тон українського зерна, - УЗА
До 24 лютого Україна мала рекордні показники експорту зерна - 43 млн тон. Після початку повномасштабного вторгнення і блокування портів аграрії можуть експортувати максимально 1,5 млн тон зерна щомісячно. Таким чином до кінця сезону за кордон поставлять 47 млн тон українського зерна.
Про це розповів голова "Української Зернової Асоціації" Микола Горбачьов в інтерв'ю НВ.
"За ці два місяці, скажімо, ми експортуємо, 3 млн тон, ще 1 млн тон ми вже відправили на зовнішні ринки. Тобто до 1 липня ми поставимо десь 47 млн тон із запланованих 70 млн тон", — сказав Горбачьов.
Загалом експорт знизився в шість разів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Микола Горбачьов додав, що альтернативні варіанти експорту, над якими Україна працює разом із Польщею та країнами Балтії, не дозволять суттєво збільшити експорт.
"У кращому разі ми експортуватимемо 2 млн тон щомісяця", — прогнозує він.
Нагадаємо, що росіяни продають зерно, яке раніше вкрали із українських елеваторів, видаючи його за своє.