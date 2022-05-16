Генсек ООН лоббирует ослабление антироссийский санкций в обмен на открытие украинских портов, — СМИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добивается высокого соглашения с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть украинский экспорт продовольствия на мировые рынки и предотвратить потенциальный глобальный дефицит продовольствия

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Россия перекрыла украинские черноморские порты, чтобы ослабить страну и завоевать ее побережье. Антониу Гутерреш попросил Москву разрешить некоторые украинские поставки зерна в обмен на меры по облегчению экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии", - пишет издание.

По словам дипломатов, Россия пока не ведет серьезных переговоров по соглашению. Турция, которая является крупным черноморским государством, выразила готовность принять участие в соглашении, в том числе путем разминирования моря и управления судоходством. При этом Гутерриш стремится устранить барьеры, в частности западные санкции, чтобы вернуть на рынок больше российского и белорусского калия.

"Нам нужно найти способ вернуть производство продуктов питания в Украине и производство продуктов питания и удобрений в России, несмотря на войну", — заявлял ранее Гуттериш.

Напомним, ранее в ООН заявили, что если украинские морские порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис. В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что помощь Украине, в первую очередь поставками оружия для отражения российской агрессии, сейчас следует рассматривать и как содействие продовольственной безопасности в мире.