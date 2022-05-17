Війна в Україні може спровокувати "апокаліптичне" зростання цін на продовольство

Світові ціни на продовольство зростають великими темпами за останні 30 років, а найближчим часом ситуація лише погіршиться.

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Управитель Банку Англії Ендрю Бейлі висловив стурбованість подальшого зростання цін на продукти харчування, якщо Україна не зможе відвантажувати пшеницю та олії зі своїх складів через російську блокаду. Про це повідомляє The Telegraph.

Він зазначив, що за останні 30 років світові ціни зростають найшвидшими темпами, викликаючи "дуже великий шок".

"Це серйозна занепокоєння. Це не просто серйозна проблема для нашої країни, це серйозна проблема для світу, що розвивається. Я в жодному разі не військовий стратег, але все, що можна зробити, щоб допомогти Україні розблокувати поставки продовольства, було б величезним внеском", - зазначив чиновник.

Очікується, що найближчими місяцями потрясіння лише посилиться, а до кінця року Британію може очікувати двозначна інфляція.

Нагадаємо, що генсек ООН лобіює послаблення антиросійських санкцій в обмін на відкриття українських портів.