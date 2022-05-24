Глава ГУР спрогнозував, коли українські війська увійдуть до Криму

Українські військові до кінця 2022 року мають зайти на територію окупованого Російською Федерацію півострова Крим.

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Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму", - сказав Буданов.

Начальник ГУР наголосив, що до кінця року має закінчитися активна фаза війни, яка має супроводжуватись поверненням усіх окупованих територій.

Він пояснив, що активна фаза – це активне ведення бойових дій. Це баталії приблизно того рівня, що відбуваються зараз, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти.

"Як і сказав, активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року. Ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців. Вона закінчиться єдиним: поверненням наших окупованих територій", - додав начальник ГУР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Україна хоче повернути усі окуповані міста, але Росія не хоче повертати нічого. За його словами, війна буде кривавою, але закінчиться дипломатичним шляхом.