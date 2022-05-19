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ВСУ освободили уже 23 населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб

ВСУ, вооруженные силы Украины, украинская армия, армия Украины, война в Украине
Фото: ВСУ освободили уже 23 населенных пункта в Харьковской области

Вооруженные силы Украины, начиная с 5 мая, в Харьковской области освободили 23 населенных пункта.  

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Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.   

По его словам, российская армия пытается сдержать наступление и выход ВСУ к государственной границе. Для этого оккупанты усилили обстрелы украинских позиций.

"На Харьковском направлении действиями наших войск начиная с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта", - сказал Громов. 

Напомним, Вооруженные силы Украины 5 мая пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях. Уже через 10 дней ВСУ удалось приблизиться к госгранице в Харьковской области. В то же время, по словам главы ОГА, возвращаться в область пока опасно

Автор:
Анастасия Дедковская