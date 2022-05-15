ВСУ приблизились к госгранице в Харьковской области, - МВД

В Харьковской области вооруженные силы приблизились к государственной границе. Об этом в ходе телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, то там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, мы уже недалеко от границы и, надеемся, если все будет хорошо, в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", — сказал он.

По его словам, россияне подорвали три моста на севере Харьковщины и это может замедлить контрнаступление украинской армии.

"Если же говорить о юге области, про Изюмское направление, то там они (враги, — Delo.ua) концентрируются, думают сделать еще один удар на Славянск и Краматорск. Пока это все идет безрезультатно, но у них все же есть еще большая численность и живой силы, и техники на этом направлении", — сообщил советник министра.

По его словам битва за Донбасс может продлиться еще "не менее месяца".

"После того как они(враги, - Delo.ua) поймут, что им ничего не удается на Донбассе, существует высокая вероятность того, что они начнут окапываться и попробуют удержать те территории, которые сейчас временно оккупированы. И вот здесь как быстро и как эффективно мы сможем отвоевывать оккупированные территории", - отметил советник министра.

Напомним, 14 мая Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что вражеские войска покидают свои позиции возле города.

Утром в субботу 14 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ВСУ пошли в контрнаступление в направлении Изюма.

Он также подчеркнул, что хотя Вооруженные силы Украины освобождают населенные пункты Харьковской области жителям региона пока рано возвращаться в свои дома