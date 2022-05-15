ЗСУ наблизилися до держкордону в Харківській області, - МВС

На Харківщині збройні сили наблизилися до державного кордону. Про це на телемарафоні заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, то там справді українські війська перейшли в контрнаступ, ми вже неподалік кордону і, сподіваємося, якщо все буде добре, найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", - сказав він.

За його словами, росіяни підірвали три мости на півночі Харківщини, і це може уповільнити контрнаступ української армії.

"Якщо ж говорити про південь області, про Ізюмський напрямок, то там вони (вороги, — Delo.ua) концентруються, думають зробити ще один удар на Слов'янськ і Краматорськ. Поки що це все йде безрезультатно, але у них все ж таки є ще більша чисельність і живої сили, і техніки на цьому напрямі", - повідомив радник міністра.

За його словами, битва за Донбас може тривати ще "не менше місяця".

"Після того, як вони (вороги, - Delo.ua) зрозуміють, що їм нічого не вдається на Донбасі, існує висока ймовірність того, що вони почнуть окопуватися і спробують утримати ті території, які зараз тимчасово окуповані. І ось тут як швидко і як ефективно ми зможемо відвойовувати окуповані території", - наголосив радник міністра.

Нагадаємо, 14 травня Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворожі війська залишають свої позиції біля міста.

Вранці у суботу 14 травня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ЗСУ пішли у контрнаступ у напрямку Ізюма.

Він також наголосив, що хоча Збройні сили України звільняють населені пункти Харківської області жителям регіону поки що рано повертатися до своїх будинків