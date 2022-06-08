Нардеп від "Слуги народу" на Херсонщині перейшов на бік росіян

У тимчасово окупованій Херсонській області народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов зрадив Україну і заявив, що "РФ назавжди окупувала частину регіону".

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Про це він повідомив 8 червня, опублікувавши відповідний пост у Facebook.

Колаборант розповів, що разом із деякими фермерами Херсонської області провів "дуже важливу для нього" зустріч із першим заступником адміністрації президента РФ. Він заявив, що сприятиме повномасштабній інтеграції аграрної сфери регіону в економічну модель РФ.

"По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші питання і побажання. Скажу не тільки про себе, а й про інших учасників заходу - люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує і розуміє", — написав Ковальов.

Державне бюро розслідувань повідомило, що ініціювало кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

"Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території Росії, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму", - з'ясували у ГБР.

Як у "Слузі народу" відреагували на рішення Ковальова

Незабаром після того, як колаборонат повідомив про свій перехід на бік окупантів, речниця фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук заявила, що партія вже ухвалила три рішення щодо свого колеги:

звернутися до ВРУ із закликом позбавити Ковальова мандата народного депутата України відповідно до чинного законодавства;

звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів та майна відповідно до чинного законодавства;

звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши ступінь покарання згідно із законом.

"Ми не закликатимемо нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачені остаточно – немає сенсу до них апелювати. Нехай це станеться згідно із законом після вироку суду", - додала Палійчук.

Ковальова запідозрили у держзраді ще у квітні. З цієї причини тоді призупинили його членство у фракції.

Зважаючи на заяви колаборанта, важливо зазначити, що Збройні сили України перейшли до контрнаступу на Херсонському напрямку. Українські захисники поступово та успішно звільняють населені пункти Херсонської області.