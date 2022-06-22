Повідомляється, що вбито депутата Ковальова, який перейшов на бік окупантів.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляє, що в Херсонській області вбито народного депутата Олексія Ковальова, який перейшов на бік Росії, якого виключили з фракції "Слуга народу".

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Гончаренко також оприлюднює відео підірваного автомобіля.

Жодної офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

Зазначимо, що періодично з'являються повідомлення про вбивства або поранення громадян України, що перейшли на бік Росії, у захоплених областях. Але часто вони не підтверджуються.

Так, наприклад, фейком виявилася інформація про підрив "глави адміністрації Херсонської області Сальдо".

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Херсонській області народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов зрадив Україну та став співпрацювати з російськими військами. Нардеп заявив, що нібито "РФ назавжди окупувала частину регіону".

Ковальова запідозрили у держзраді ще у квітні. З цієї причини тоді призупинили його членство у фракції.