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Появилась информация, что в Херсоне взорвали автомобиль с предателем Сальдо
Появились сообщения о том, что в Херсоне возле здания ОГА взорван служебный автомобиль предателя и коллаборанта Владимира Сальдо.
Об этом сообщает бывший народный депутат Андрей Немировский.
Так, по его информации, в Херсоне возле здания ОГА якобы взорван служебный автомобиль назначенного оккупантами "главы областной администрации" Херсонской области Владимира Сальдо.
Сам Сальдо и его охранники в момент взрыва, как пишет Немировский, находились в автомобиле, и сейчас их везут в реанимацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже Сальдо записал видео по поводу слухов о том, что его подорвали в Херсоне вместе с автомобилем. Говорит, что это ложь.
Напомним, "главой" оккупационной администрации Херсонской области назначили Владимира Сальдо. В С 2002 по 2012 год он был мэром Херсона, а затем народным депутатом от Партии регионов. Главой городской администрации оккупанты поставили Александра Кобца.