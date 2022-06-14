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З'явилася інформація, що у Херсоні підірвали автомобіль із зрадником Сальдо
З'явилися повідомлення про те, що у Херсоні біля будівлі ОДА підірвано службовий автомобіль зрадника та колаборанта Володимира Сальдо.
Про це повідомляє колишній народний депутат Андрій Немировський.
Так, за його інформацією, у Херсоні біля будівлі ОДА нібито висаджено в повітря службовий автомобіль призначеного окупантами "глави обласної адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо.
Сам Сальдо та його охоронці у момент вибуху, як пише Немирівський, перебували в автомобілі, і зараз їх везуть у реанімацію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше Сальдо записав відео з приводу чуток про те, що його підірвали у Херсоні разом із автомобілем. Говорить, що це брехня.
Нагадаємо, головою окупаційної адміністрації Херсонської областіпризначили Володимира Сальдо. З 2002 по 2012 рік він був мером Херсона, а потім народним депутатом від Партії регіонів. Головою міської адміністрації окупанти поставили Олександра Кобця.