"Жив-здоров": коллаборант Ковалёв после покушения вышел на связь

Перешедший на сторону оккупантов и исключённый из фракции "Слуга народа" нардеп Алексей Ковалев, автомобиль которого был взорван 22 июня в Херсонской области, выжил и находится в больнице.

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Об этом сообщают российские СМИ и публикуют видео с коллаборантом.

Ковалев, судя по видео, находится в больнице.

Предатель говорит, что "жив-здоров" и "не дождетесь".

По его мнению, в отношении него была совершена диверсия со стороны украинских спецслужб.

Ковалев заявляет, что намерен продолжать работать на своем округе до окончания полномочий в 2023 году.

Отметим, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что машину Ковалева взорвали в Херсоне.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - сказал Буданов в эфире телемарафона.

Напомним, во временно оккупированной Херсонской области народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев предал Украину и стал сотрудничать с российскими войсками. Нардеп заявил, что якобы "РФ навсегда оккупировала часть региона".

Ковалева заподозрили в госизмене еще в апреле. По этой причине тогда приостановили его членство во фракции.