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"Живий-здоровий": колаборант Ковальов після замаху вийшов на зв'язок

"Живий-здоровий": колаборант Ковальов після замаху вийшов на зв'язок

Нардеп Олексій Ковальов, який перейшов на бік окупантів і виключений з фракції "Слуга народу", автомобіль якого був підірваний 22 червня в Херсонській області, вижив і перебуває в лікарні.

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Про це повідомляють російські ЗМІ та публікують відео з колаборантом.

Ковальов, судячи з відео, перебуває у лікарні.

Зрадник каже, що "живий-здоровий" і "не дочекаєтесь".

На його думку, щодо нього було здійснено диверсію з боку українських спецслужб.

Ковальов заявляє, що має намір продовжувати працювати на своєму окрузі до закінчення повноважень у 2023 році.

Зазначимо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що машину Ковальова підірвали у Херсоні.

"Я можу підтвердити, що було вчинено певну дію. Автомобіль точно підірваний. У якому стані перебуває цей колаборант та зрадник, ми з'ясовуємо", - сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Херсонській області народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов   зрадив Україну і почав співпрацювати з російськими військами. Нардеп заявив, що нібито "РФ назавжди окупувала частину регіону".

Ковальова запідозрили у держзраді ще у квітні. З цієї причини тоді припинили його членство у фракції.

Автор:
Світлана Манько