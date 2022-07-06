Из-за пьянства оккупантов в Запорожской области запрещают продажу алкоголя российским солдатам

Личный состав подразделений армии страны-агрессора РФ злоупотребляет алкогольными напитками. Из-за массового пьянства рашистов на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу алкоголя российским солдатам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Личный состав подразделений оккупационной армии, находящихся на временно оккупированных территориях Запорожской области, злоупотребляет алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям.

Участились случаи оставления мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии.

В ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии РФ и так называемой «военно-гражданской администрацией» Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах).

В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.

Отметим, вблизи Токмака Запорожской области пьяные военнослужащие армии страны-агрессора РФ в устроили перестрелку. В результате погибли 4 оккупанта, еще около 10 получили ранения.