ВСУ благодаря HIMARS за несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов россиян

Благодаря американским ракетным системам HIMARS Вооруженные силы за последние несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов Российской Федерации на территории Украины.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона.

"Позволю себя упомянуть знаменитые HIMARS, отлично работающие на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего наступательный потенциал российских войск значительно снизился", - сказал спикер Минобороны.

Он отметил, что Украина сейчас очень нуждается в дальнобойной артиллерии, чтобы уничтожать логистику противника. Также, по его словам, только 30% ударов противника приходится на военные объекты Украины, а 70% - по мирным городам.

Напомним, 14 июля, около 22:00, Вооруженные силы Украины атаковали штаб и казармы российских оккупантов в поселке Новая Маячка Херсонской области.