Вручение повестки не означает мгновенного призыва в ряды ВСУ - Минобороны

Выдача повесток в любом не запрещенном законом месте не означает, что этого гражданина сразу призывают в ряды Вооруженных сил Украины или другие военные формирования. В большинстве случаев – это совсем не так.

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Об этом рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, повестка в первую очередь вручается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования, и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные и состояние здоровья.

"Раздача повесток не означает, что этого человека, этого военнообязанного гражданина сразу призывают в ряды ВСУ или другие военные формирования. В 90% и даже больше – это совсем не так. Эта повестка, в первую очередь, вручается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья и, возможно, потом при необходимости уже призывать к службе в армии, если он отвечает всем критериям", – объяснил Горбач.

Он добавил, что выдать могут повестку в любом месте, не запрещенную законом. Это связано с тем, что начальники территориальных центров комплектования выбирают наиболее вероятные места, где в кратчайшие сроки можно выполнить задачу.

"Нецелесообразно ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, стучать в закрытую дверь. Поэтому руководители центров выбирают общественные места, где есть большое скопление народа, чтобы вручить повестки наибольшему количеству людей", - сказал Горбач.

В частности, согласно законодательству, повестку может подписать не только начальник центра комплектования, но и руководитель учреждения, руководитель поселкового совета и другие должностные лица.

"Военный комиссар может выдать распоряжение, в котором указаны сроки, фамилии военнообязанных, и таким способом обязать должностных лиц известить военнообязанных, чтобы они явились в определенный срок в центры комплектования", - отметил Роман Горбач.

Он также рассказал, как формируются мобилизационные планы.

"Комплектование воинских частей в основном проходит по территориальному принципу, мы располагаем информацией благодаря военному учету, где, сколько, в каком регионе состоит по определенным специальностям граждан на военном учете. Но если определенных специалистов нет в этом регионе, то могут привлекаться из других", – подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что служить Украине и защищать ее - это точно не должно быть наказанием. Поэтому он не поддерживает вручение повесток гражданам в качестве наказания за нечто, в частности, превышение скорости на дорогах.