Почему нынешняя система призыва в армию часто больше вредит армии, чем помогает

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Наткнулся на отвратительное видео. В каком-то населенном пункте комендант с вооруженными сотрудниками военкомата заходят в залы игровых автоматов и начинают выписывать всем повестки. Насколько я понимаю, это не единичный случай выполнения работниками военкомата своих функций.

По этому поводу у меня есть, что сказать.

Во-первых, я горжусь своей службой, и меня возмущает, что мою профессию унижают до уровня наказания для каких-то "хронов". Очевидно, что уровень требований для поступления на службу сегодня низок из-за объективных обстоятельств, но это не значит, что армия должна превращаться в группировку алкашей, наркоманов, воров и других элементов вершин общественного дна. Такой организацией процесса призыва, государство унижает и демотивирует бойцов, сознательно ушедших на службу жертвуя своими интересами, даже жизнью. Военнослужащие поставили этих людей в один ряд с теми, кого бросили на службу в виде наказания. Это просто унизительно.

Во-вторых, при такой системе набора уровень качества мобилизованных настолько низок, что от них больше проблем на фронте, чем пользы. Еще не слышал ни от одного сержанта или офицера об удовлетворенности большим количеством немотивированных и некачественных бойцов. Из всей массы, которой военкоматы забрасывают армию, вменяемых не более 10-15%. Все остальное – немотивированная толпа, только создающая дополнительные проблемы и отбирающая на себя ценный ресурс времени и усилий. Это я говорю как командир.

Вдобавок, в текущий момент не предусмотрена никакая процедура увольнения военнослужащих за позорное поведение. То есть нередки случаи, когда командир получает в свое распоряжение откровенный хлам, саботирующий исполнение приказов и способный в любой момент перейти в статус дезертиров, оставив позиции и подставив другие подразделения. К сожалению, мне приходилось сталкиваться с подобными ситуациями лично, и это стоило жизни моим друзьям.

При этом всему командир ничего не может с ними поделать! Избавиться от них невозможно, применить силу – подадут в суд.

В качестве примера добавлю, что на этом этапе войны уже было два инцидента, когда в Донецкой области два мобилизованных алко-тела додумались угрожать мне оружием. Первый – мобилизованный солдат, а второй – мобилизованный капитан. А месяц назад пришлось сорвать сержантский погон с пьяного "хрена", у которого даже по опухшему лицу видно, что он системно "прокисает". Там и без медкомиссии видно, что человек – алкаш, но военкомат решил, видимо, что лицо такого вида достойно представлять ВСУ и подходит для выполнения боевых задач.

Реализация процесса мобилизации в подобном виде закладывает в наш фундамент бомбу, которая может разразиться в самый критический момент. Если подход не изменится – проблемы будут только умножаться.

Слава Украине!