"Глупость полная": глава Минобороны выступает против вручения повесток гражданам в качестве наказания

Министр обороны Алексей Резников считает, что служить Украине и защищать ее – это точно не должно быть наказанием. Поэтому он не поддерживает вручение повесток гражданам в качестве наказания, в частности, за превышение скорости на дорогах.

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Об этом глава Минобороны заявил в интервью BBC Украина.

Он отметил, что иногда вручение повестки делается как наказание, например, за нарушение скоростного режима.

"Я точно против этого. Я считаю, что это глупость полна, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием", – сказал Резников.

В частности, случаи вручения повесток людям под подъездом или в торговом центре министр сравнил с таким понятием в праве, как "эксцесс исполнителя".

"Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. Мы имеем сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно должны завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть", - пояснил министр.

Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована электронная петиция о запрете выдачи повесток в армию на улицах, блокпостах и автозаправках (АЗС). Петиция была зарегистрирована 29 июня, и по состоянию на сегодняшний день набрала уже более 7000 подписей из необходимых 25 тысяч.