"Дурня повна": голова Міноборони виступає проти вручення повісток громадянам як покарання

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що служити Україні й захищати її - це точно не має бути покаранням. Тому він не підтримує вручення повісток громадянам як покарання за щось, зокрема, перевищення швидкості на дорогах.

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Про це голова Міноборони заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

Він наголосив, що іноді вручення повістки робиться як покарання за щось, наприклад, порушення швидкісного режиму.

"Я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням", - сказав Резніков.

Зокрема, випадки вручення повісток людям під під'їздом чи у торговельному центрі міністр порівняв з таким поняттям у праві, як "ексцес виконавця".

"Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно, мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - пояснив міністр.

Нагадаємо, на сайті президента України Володимира Зеленського зареєстровано електронну петицію про заборону видачі повісток в армію на вулицях, блокпостах та автозаправках (АЗС). Петиція була зареєстрована 29 червня, і станом на сьогодні набрала вже понад 7000 підписів із необхідних 25 тисяч.