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Суспільство
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Зеленського просять заборонити видавати повістки на вулицях, АЗС та блокпостах

Зеленського просять заборонити видавати повістки на вулицях, АЗС та блокпостах

На сайті президента України Володимира Зеленського зареєстровано електронну петицію про заборону видачі повісток в армію на вулицях, блокпостах та автозаправках (АЗС).

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Петиція була зареєстрована 29 червня, і станом на сьогодні набрала вже понад 7000 підписів із необхідних 25 тисяч.

Автором петиції під назвою "Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та вулиці" став Ігор Нерозя.

У петиції наголошується, що зараз, під час дії військового стану в країні, обов'язок щодо розробки черговості мобілізації згідно з указом президента був покладений на Генеральний штаб ЗСУ, який не розкриває для громадськості таку інформацію.

"Громадяни нічого про черговість не знають, і немає жодних юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації", - йдеться у петиції.

Автор також вказує на велику кількість "не дуже законних" випадків порушень у процесі видачі повісток у військкомат.

"Дедалі частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг на АЗС, що також не дуже законно", - пише автор петиції.

Наголошується, що така практика йде не на користь оборонному потенціалу, оскільки до лав ЗСУ в результаті набирають не тих, хто сам добровільно викликається до армії, а випадкових громадян "з вулиці".

Автор петиції пропонує набирати резерв із охочих служити та заборонити видавати повістки скрізь, крім військкоматів.

Як повідомлялося раніше, у Львові співробітники місцевих військкоматів вирішили почати видавати повістки біля церков.

Автор:
Світлана Манько