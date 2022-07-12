Зеленського просять заборонити видавати повістки на вулицях, АЗС та блокпостах

На сайті президента України Володимира Зеленського зареєстровано електронну петицію про заборону видачі повісток в армію на вулицях, блокпостах та автозаправках (АЗС).

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Петиція була зареєстрована 29 червня, і станом на сьогодні набрала вже понад 7000 підписів із необхідних 25 тисяч.

Автором петиції під назвою "Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та вулиці" став Ігор Нерозя.

У петиції наголошується, що зараз, під час дії військового стану в країні, обов'язок щодо розробки черговості мобілізації згідно з указом президента був покладений на Генеральний штаб ЗСУ, який не розкриває для громадськості таку інформацію.

"Громадяни нічого про черговість не знають, і немає жодних юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації", - йдеться у петиції.

Автор також вказує на велику кількість "не дуже законних" випадків порушень у процесі видачі повісток у військкомат.

"Дедалі частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг на АЗС, що також не дуже законно", - пише автор петиції.

Наголошується, що така практика йде не на користь оборонному потенціалу, оскільки до лав ЗСУ в результаті набирають не тих, хто сам добровільно викликається до армії, а випадкових громадян "з вулиці".

Автор петиції пропонує набирати резерв із охочих служити та заборонити видавати повістки скрізь, крім військкоматів.

Як повідомлялося раніше, у Львові співробітники місцевих військкоматів вирішили почати видавати повістки біля церков.